«Чистота и порок»: Марина Зудина предстала в белом платье и в кожаном корсете
Актриса очаровала фанатов красотой в роскошном образе.
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Фото, видео: Instagram @marinazudina_official
Вдова Олега Табакова Марина Зудина впечатлила фанатов, представ в смелом образе. Звезда сериала «Содержанки» примерила для стильной фотосессии белое платье и кожаный корсет, который выгодно подчеркнул ее изящные формы. Зудина опубликовала снимок на своей странице в Instagram, автор фото — Ольга Тупоногова-Волкова.
«Как и в жизни… Черное и белое, добро и зло, чистота и порок», — заметила артистка.
Поклонники пришли в восторг от эффектного образа актрисы и написали ей сотни комплиментов под публикацией в Instagram. Преданные фанаты отметили, что Зудина выглядит намного моложе своих лет.
«Вы прекрасны»;
«Королева!»;
«Это что-то невероятное!!! Вы везде разная, Мариночка!»;
«Марина, Вы лучшая! Хочется пересматривать все Ваши работы. Какое редкое сочетание — красота, ум, женственность, обаяние», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Зудина рассказала, что Олега Табакова беспокоило в детях.
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