«Чистота и порок»: Марина Зудина предстала в белом платье и в кожаном корсете

Вдова Олега Табакова Марина Зудина впечатлила фанатов, представ в смелом образе. Звезда сериала «Содержанки» примерила для стильной фотосессии белое платье и кожаный корсет, который выгодно подчеркнул ее изящные формы. Зудина опубликовала снимок на своей странице в Instagram, автор фото — Ольга Тупоногова-Волкова.

«Как и в жизни… Черное и белое, добро и зло, чистота и порок», — заметила артистка.

Instagram @marinazudina_official

Поклонники пришли в восторг от эффектного образа актрисы и написали ей сотни комплиментов под публикацией в Instagram. Преданные фанаты отметили, что Зудина выглядит намного моложе своих лет.

«Вы прекрасны»;

«Королева!»;

«Это что-то невероятное!!! Вы везде разная, Мариночка!»;

«Марина, Вы лучшая! Хочется пересматривать все Ваши работы. Какое редкое сочетание — красота, ум, женственность, обаяние», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Зудина рассказала, что Олега Табакова беспокоило в детях.