Российский певец Филипп Киркоров заявил, что очень хочет приехать на Украину со своим концертом. Однако певец отметил — он не станет напрашиваться и подождет, пока украинский президент Владимир Зеленский сам его пригласит. К тому же, по словам музыканта, в его жизни с главой государства связано «очень много доброго и светлого».

Об этом исполнитель рассказал в прямом эфире с украинской певицей Ольгой Поляковой в Instagram.

«Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем», — сказал король отечественной поп-музыки.

Филипп Киркоров подчеркнул, что раз Владимир Зеленский до сих пор не позвал его выступить на Украине, значит, на то, есть веские причины.

«Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил», — добавил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров считает себя причастным к происходящим в мире событиям. Певец думает, что «призвал коронавирус».