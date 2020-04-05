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«Я призвал коронавирус!» — Киркоров считает себя причастным к происходящим в мире событиям

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Ниса Мурзанаева
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Певец уверен — его мысли мистическим образом материализовались.

«Я призвал коронавирус!» — Киркоров считает себя причастным к происходящим в мире событиям

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российский певец Филипп Киркоров сделал провокационное заявление в эфире канала НТВ. Исполнитель заявил — он причастен к распространению коронавируса на Земле.

Артист рассказал, что перед наступлением 2020 года загадал желание — отдохнуть и провести побольше времени с близкими. По мнению музыканта, его слова буквально материализовались.

«Я так устал от этих съемок, гастролей. Я попросил в Новый год дать возможность провести с детьми больше времени, потому что они стали уже совсем взрослыми. И вот тебе! Призвал коронавирус прийти на планету. Сила слова, сила мысли», — заявил знаменитость.

Дни.ру сообщают, что Филипп Киркоров действительно стал больше времени проводить в кругу семьи. Хотя и продолжает съемки в различных ток-шоу. Передачи сейчас снимают без зрителей, дабы помешать распространению опасной инфекции в обществе.

Певец рассказал, что его дочка Алла-Виктория во время самоизоляции развлекается занятиями живописью. По словам артиста, ему это очень нравится.

«Лишь бы не пела», — сказал он.

Филипп Киркоров утверждает, что профессия артиста — это «собачья работа», требующая «железных нервов». Поэтому исполнитель не хочет, чтобы его дети имели хоть какое-то отношение к сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров купил балахон с фресками и каменьями за 19 миллионов рублей.

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