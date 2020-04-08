Продажи автомобилей в России резко выросли по итогам марта
В прошлом месяце, несмотря на пандемию коронавируса и падение рубля, россияне купили на 22,7% машин больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Рогулин
Коронавирус и падение рубля не помешали продажам автомобилей в стране вырасти по итогам марта, сообщает РБК. Россияне купили чуть более 160 тысяч новых автомобилей, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того эксперты отмечают, что эти факторы послужили причинами увеличения продаж.
Ближе к середине месяца авторынок захлестнул ажиотажный спрос на новые машины. Как отмечают автодилеры, этому способствовали скачки валют: люди спешили приобретать автомобили по старым ценам, не дожидаясь их роста. Кроме того, покупателей торопили новости о скором введении в России карантина.
По данным «Автостата», в марте куплено 31,6 тысячи новых автомобилей Lada, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Второе и третье места заняли южнокорейские Hyundai и Kia — 23,6 тысячи (+35%) машин и 18 тысяч (+29,3%) машин соответственно.
Однако агентство учитывает не продажи, а регистрации автомобилей в ГИБДД, которые происходят с задержкой после продаж, уточняет источник РБК. Поэтому реальные продажи в марте могли быть ниже и находиться на уровне прошлого года.
Ранее 5-tv.ru писал, что автодилеры в условиях карантина налаживают онлайн-продажи автомобилей.
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