«Враги народа Украины»: Иосиф Пригожин резко высказался о властях Киева

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Продюсер заявил, что Киеву стоило бы заняться переговорами.

Кто главный враг народа Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Пригожин: главные враги народа Украины — это ее власть

Главные враги народа Украины — это ее власть, ведущая страну к катастрофе, а не российские артисты. Об этом в беседе с ТАСС заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Во-первых, мне об этом (о внесении в базу ГУР — прим. ред) ничего не известно, но, во-вторых, вместо того, чтобы вести переговорный процесс и идти к мирному урегулированию затянувшегося конфликта, они продолжают искать врагов народа Украины, каковыми мы не являемся. Главные враги Украины и украинского народа — это действующие власти <…> Вместо того, чтобы вести переговорный процесс и идти к мирному урегулированию затянувшегося конфликта, они продолжают искать врагов народа Украины», — сказал он.

Ранее Пригожина внесли в базу портала War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Согласно опубликованным данным, одно из оснований этого решения — поддержка Пригожиным специальной военной операции, признание Крыма российским и его посещение.

В базу данных ГУР также внесли народного артиста России Филиппа Киркорова по аналогичным основаниям. Кроме того, украинская сторона вменила ему в вину выступления для бойцов российской армии и посещение Горловки в Донецкой Народной Республике. Ранее в этой же базе оказалась народная артистка России Лариса Долина, актер Никита Джигурда, заслуженный артистр РФ Николай Басков и другие.

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