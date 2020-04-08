Александр Овечкин принял участие в челлендже «Меняйся дома» и сбрил бороду. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. Начать бриться ему помогла супруга Анастасия. Весь процесс занял не более десяти минут. Эстафету Овечкин передал своим одноклубникам Илье Ковальчуку, форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и музыканту Андрею Ширману, известному как Dj Smash.

Челлендж, суть которого в том, чтобы избавиться от усов или бороды в связи с пандемией коронавируса, который нередко оседает на лице, запустил шоумэн Михаил Галустян. Недавно он сам предстал перед своими поклонниками в новом образе.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112