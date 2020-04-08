Доллар и евро подорожали

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро утром 8 апреля. По последним данным Московской биржи, курс доллара вырос на 32 копейки — до 75,86 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 82,4 рубля. Об этом сообщает РБК.

При этом на торгах вечером 7 апреля российская валюта росла по отношению к доллару и евро. Повышение курса эксперты тогда связали с укреплением большинства мировых фондовых рынков, а также с увеличением интереса к риску со стороны глобальных инвесторов.

Колебания курса рубля в последние месяцы связано с развалом сделки ОПЕК+ и последовавшим резким падением цен на нефть. На снижения курса российской валюты повлияла и вспышка коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия подтвердила участие в заседании ОПЕК+.