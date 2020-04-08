«Среди вас сложно»: Избранник Бабкиной отреагировал на весть о ее госпитализации
Ранее Евгений Гор сообщал, что певица здорова и находится дома.
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Фото, видео: Instagram @evgeni_gor
Поток информации вокруг госпитализации Надежды Бабкиной прервал молчание ее возлюбленного Евгения Гора. Как писал 5-tv.ru, в начале месяца у певицы диагностировали обширную пневмонию. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но состояние артистки, по словам знакомым с ситуацией, тяжелое.
На фоне сообщений о резком ухудшении здоровья Бабкиной ее избранник, певец и композитор Евгений Гор, заявлял журналистам, что с ней все в порядке — якобы она находится дома и занимается домашними делами, пишет сайт Teleprogramma.pro. Однако усыпить бдительность поклонников и СМИ не удалось.
Продолжительное время Гор не комментировал ситуацию и теперь опубликовал завуалированное сообщение на своей странице в Instagram.
«К сожалению, человечество падает… И падает все ниже и ниже. И это большинство из вас. Среди вас очень сложно…» — написал Евгений.
Подписчики артиста согласились с его высказыванием и пожелали Бабкиной скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме.
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