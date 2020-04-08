Поток информации вокруг госпитализации Надежды Бабкиной прервал молчание ее возлюбленного Евгения Гора. Как писал 5-tv.ru, в начале месяца у певицы диагностировали обширную пневмонию. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но состояние артистки, по словам знакомым с ситуацией, тяжелое.

На фоне сообщений о резком ухудшении здоровья Бабкиной ее избранник, певец и композитор Евгений Гор, заявлял журналистам, что с ней все в порядке — якобы она находится дома и занимается домашними делами, пишет сайт Teleprogramma.pro. Однако усыпить бдительность поклонников и СМИ не удалось.

Instagram @evgeni_gor

Продолжительное время Гор не комментировал ситуацию и теперь опубликовал завуалированное сообщение на своей странице в Instagram.

«К сожалению, человечество падает… И падает все ниже и ниже. И это большинство из вас. Среди вас очень сложно…» — написал Евгений.

Подписчики артиста согласились с его высказыванием и пожелали Бабкиной скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме.