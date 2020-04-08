Телеведущая призвала надеяться, что у госпитализированной с пневмонией певицы все будет хорошо.

«Ситуация серьезная»: Елена Малышева рассказала о состоянии Надежды Бабкиной

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о состоянии госпитализированной с пневмонией Надежды Бабкиной. Комментарий она дала изданию «7 дней».

«Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо», — сказала Малышева.

Она не подтвердила сообщения СМИ о том, что Бабкину поместили в медикаментозную кому для поддержки ритма дыхания.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале апреля у Надежды Бабкиной диагностировали обширную пневмонию. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. О введении певицы в состояние искусственной комы сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Немногим ранее комментарий о госпитализации звезды дал ее возлюбленный Евгений Гор. Сначала он говорил, что с Надеждой все хорошо, а потом в течение продолжительного времени хранил молчание.

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