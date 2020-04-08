Энергетики помогают прилетающим аистам гнездиться на опорах ЛЭП

Вместе с потеплением в родные дальневосточные земли вернулись аисты. Они селятся на специальных площадках для гнезд на линиях электропередачи (ЛЭП) от Приморского края до Амурской области, отмечают в пресс-службе ПАО «Россети». Эти птицы любят жить вдали от людей и поэтому выбирают для остановок опоры магистральных ЛЭП. Энергетики помогают им расположиться на энергообъектах и не удариться током.

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Как уточняется, для этого на опорах устанавливают защитные устройства двух типов: одни не позволяют садиться на опасных для птиц элементах ЛЭП, другие наоборот выглядят для них привлекательно. Только в 2020 году энергетики установят более пяти тысяч таких приспособлений.

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Благодаря этому растет популяция дальневосточного аиста и заодно снижается число отключений, которые прежде происходили по вине птиц. В результате потребителя снабжают электроэнергией без перебоев.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года.