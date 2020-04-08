Живому чиновнику установили мемориальную доску. Она несколько лет висит с ошибкой

Мемориальную доску заместителю губернатора Челябинской области Олегу Климову повесили на одном из домов в Златоусте. Поражает в этом факте три вещи: чиновник жив, табличка содержит грамматическую ошибку и висит уже несколько лет.

На странную мемориальную доску обратил внимание южноуральский краевед и градозащитник Юрий Латышев. Фотографию таблички, сделанную одним из подписчиков, он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Очень удивился. Впервые увидел мемориальную доску живому чиновнику при этом совсем уж не выдающемуся. <…> Интересно: кто инициатор установки этой доски?» — написал Латышев.

По его словам, доска висит в городе Златоуст, на доме № 2 по улице Карла Маркса. Установлена она была, по данным специалиста, от двух до пяти лет назад. Все это время на табличке красуется ошибка в названии региона.

«С 2015 года заместитель Губернатора ЧелябинсТкой области», — гласит последняя строчка.

Сам Олег Климов заявил, что не имеет никакого отношения к мемориальной доске. Он сказал местному изданию 74.RU, что не давал согласия на ее установку.

«К мемориальной доске никакого отношения не имею. Никто не обращался ко мне с таким предложением или за согласием установить доску. Доску сам никогда не видел. Отношусь к этому равнодушно», — сказал чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что красноярский чиновник так обрадовался новой должности, что сплясал на сцене вприсядку под соло балалаечника и аплодисменты зрителей. Видео с зажигательным танцем появилось в сети.