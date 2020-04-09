Впервые удалось заснять столкновение двух галактик
Снимок был сделан международной группой астрономов.
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Фото, видео: YouTube @ ehtelescope, Олега Иванова и Мартина Шахбазяна /Фотохроника ТАСС
Самое мощное явление во Вселенной, возникающее при столкновении двух галактик, то есть джет, впервые удалось заснять международной группе астрономов. Об этом сообщает RG.ru.
Слияние галактик создает поток заряженных частиц, которые двигаются почти со скоростью света. При этом явлении за секунду в космическое пространство выделяется такое количество энергии, которое Солнце производит за весь период своей жизни.
Нескольким крупным земным телескопам удалось зафиксировать столкновение галактики «Сейферт-1» (TXS 2116-077) с безымянной галактикой аналогичной массы. Каждая из них образовалась в результате слияния двух спиральных галактик и имеет эллиптическую форму. Это, по словам астрофизика из Клемсонского университета Марко Аджелло, подтверждает теорию о том, что джеты могут формироваться при такой структуре галактик.
«Прежде считалось, что релятивистские струи зарождаются в более старых галактиках эллиптической формы с активным ядром, представляющим собой сверхмассивную черную дыру. Теперь мы знаем, что это явление может произойти и при слиянии молодых спиральных галактик», — сказал ученый.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр.
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