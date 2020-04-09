Трехнедельная самоизоляция открыла новые горизонты для Насти Узенюк (Ивлеевой). Звезда Instagram подвела итоги этого периода в своем микроблоге и поблагодарила подписчиков за проявленное к ней внимание. За время карантина теледива нарастила армию новых фанатов, запустила популярный проект и даже изменилась по характеру, как считает она сама.

«С момента, как я самоизолировалась дома и начала лепить контент как горячие пирожочки (18 марта!), ко мне на страницу подписалось почти 600 тысяч человек! Это вау! Благодаря карантину родилось онлайн-шоу, благодаря которому можно скрасить домашние вечера. Я стала открытее и ближе и каждый день думаю, чем бы вас еще удивить и как порадовать!» — написала Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

Пост она дополнила фотографией, где стоит посреди квартиры в джинсах и белой майке с открытой спиной. Поклонники тоже поблагодарили любимицу и отметили, что Ивлеева даже внешне изменилась в лучшую сторону. Или, как минимум, сохранила эффектную внешность во время сидения дома.

«Просто прекрасна! Спасибо тебе за то, что помогаешь не сойти с ума на карантине»;

«Ну вот, хоть кому-то карантин пошел на пользу»;

«Ты крутая! Любим тебя!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева прочла Галкину стихотворение о туалетной бумаге, а он ей — о коронавирусе.

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