Ивлеева прочла Галкину стихотворение о туалетной бумаге, а он ей — о коронавирусе
Знаменитости сами сочинили смешные произведения на самые актуальные темы сегодняшнего дня.
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Фото, видео: YouTube / Настя Ивлеева, Видео Звезд; Instagram @_agentgirl_
Анастасия Ивлеева и Максим Галкин написали стихотворения, посвященные ситуации с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Свои произведения они зачитали в прямом эфире в Instagram.
Темой своего стихотворения Анастасия выбрала туалетную бумагу. От имени этого бумажного изделия она описала взрывной рост спроса на него.
«Я — бумаженка туалетная —
хоть двухслойная, хоть трехслойная,
Твоей *** мечта заветная,
Без меня твоя жизнь беспокойная», — начала произведение Ивлеева.
По ее словам, до вспышки коронавируса туалетная бумага «пылилась мирно с братишками — полотенчиками бумажными». Однако теперь ею завалили все соцсети и начали использовать для рекламы крупные бренды.
«Популярнее меня гречка только,
Не певица, а та, что в пачках.
Пандемии удар держим стойко,
Мы как рэперы в клевых тачках», — сравнила телеведущая.
Максим темой своего стихотворения выбрал творчество во время самоизоляции из-за коронавируса. Он напомнил, что в прежние эпохи поэты и писатели создавали великие произведения во время карантинов. Юморист также предложил свое объяснение того, почему сегодня шедевров можно не ждать.
«Примеров знаем мы немало,
Когда во временах иных
Талантов словно прорывало
В условиях таких больных», — начал Галкин.
В подтверждение своих слов он привел «Бесы» А. С. Пушкина, «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Короля Лира» Уильяма Шекспира и другие произведения. Однако в нынешнюю эпоху, по мнению юмориста, они бы не смогли написать ни строчки из-за соцсетей, стриминговых сервисов и видеоигр.
«Мой вывод свеж и необычен –
Не обмельчал наш человек
К удобствам человек привычен,
Всему виною — этот век», — считает Галкин.
Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Ивлеева придерживается правил самоизоляции из-за коронавируса и регулярно устраивает прямые эфиры со звездами в Instagram. Недавно она пообщалась с певцом Шурой и звездой Black Star Клавой Кока. Ее гостем даже стал актер и певец Джаред Лето.
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