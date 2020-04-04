Знаменитости сами сочинили смешные произведения на самые актуальные темы сегодняшнего дня.

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Фото, видео: YouTube / Настя Ивлеева, Видео Звезд; Instagram @_agentgirl_

Тема:
Эпидемия коронавируса

Анастасия Ивлеева и Максим Галкин написали стихотворения, посвященные ситуации с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Свои произведения они зачитали в прямом эфире в Instagram.

Темой своего стихотворения Анастасия выбрала туалетную бумагу. От имени этого бумажного изделия она описала взрывной рост спроса на него.

«Я — бумаженка туалетная —

хоть двухслойная, хоть трехслойная,

Твоей *** мечта заветная,

Без меня твоя жизнь беспокойная», — начала произведение Ивлеева.

По ее словам, до вспышки коронавируса туалетная бумага «пылилась мирно с братишками — полотенчиками бумажными». Однако теперь ею завалили все соцсети и начали использовать для рекламы крупные бренды.

«Популярнее меня гречка только,

Не певица, а та, что в пачках.

Пандемии удар держим стойко,

Мы как рэперы в клевых тачках», — сравнила телеведущая.

Максим темой своего стихотворения выбрал творчество во время самоизоляции из-за коронавируса. Он напомнил, что в прежние эпохи поэты и писатели создавали великие произведения во время карантинов. Юморист также предложил свое объяснение того, почему сегодня шедевров можно не ждать.

«Примеров знаем мы немало,

Когда во временах иных

Талантов словно прорывало

В условиях таких больных», — начал Галкин.

В подтверждение своих слов он привел «Бесы» А. С. Пушкина, «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Короля Лира» Уильяма Шекспира и другие произведения. Однако в нынешнюю эпоху, по мнению юмориста, они бы не смогли написать ни строчки из-за соцсетей, стриминговых сервисов и видеоигр.

«Мой вывод свеж и необычен –

Не обмельчал наш человек

К удобствам человек привычен,

Всему виною — этот век», — считает Галкин.

Как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Ивлеева придерживается правил самоизоляции из-за коронавируса и регулярно устраивает прямые эфиры со звездами в Instagram. Недавно она пообщалась с певцом Шурой и звездой Black Star Клавой Кока. Ее гостем даже стал актер и певец Джаред Лето.

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Тема:
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