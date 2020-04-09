Работники ОЖД похитили с товарных поездов груз на 40 миллионов рублей
СКР завершил расследование о крупных хищения на железной дороге, в котором принимали участие работники и охранные структуры ОЖД.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крупных хищениях грузов из товарных поездов на станции Ржев.
Как удалось установить, преступники забирались в вагоны прямо на ходу. Во время остановки происходила разгрузка похищенного в машины, затем товар продавали.
Ущерб составил более 40 миллионов рублей. Всего по делу проходит 39 человек, среди них диспетчер, машинисты и охрана поездов.
«Организаторы вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работников локомотивных бригад, охрану поездов и других лиц», — заявила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
Всего на счету банды 13 эпизодов. Задержать преступников удалось после очередного похищения. Двое из них пошли на сотрудничество со следствием, им уже вынесен приговор. В отношении остальных дело направлено в прокуратуру для составления обвинительного заключения.
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