Актриса театра и кино Марина Александрова на собственном примере продемонстрировала, что самоизоляции не заставит женщину перестать ухаживать за собой.

37-летняя исполнительница главной роли в сериале «Екатерина» разместила в Instagram свое фото анфас. На лице Марины яркий макияж — выразительные подводки и красная помада.

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду», — процитировала она легендарную актрису Одри Хепберн, добавив от себя, что «и на самоизоляции тоже».

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники россиянки пришли в восторг от снимка и буквально засыпали ее комплиментами.

«Вы и без макияжа красавица»

«Оттенок помады — магия! Вы прекрасны»

«Ну просто огонь-женщина, а на людях скромная»

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