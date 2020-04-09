Актриса Марина Александрова подала пример ухода за собой в самоизоляции
37-летняя звезда сериала «Екатерина» процитировала легендарную Одри Хепберн.
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Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova
Актриса театра и кино Марина Александрова на собственном примере продемонстрировала, что самоизоляции не заставит женщину перестать ухаживать за собой.
37-летняя исполнительница главной роли в сериале «Екатерина» разместила в Instagram свое фото анфас. На лице Марины яркий макияж — выразительные подводки и красная помада.
«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду», — процитировала она легендарную актрису Одри Хепберн, добавив от себя, что «и на самоизоляции тоже».
Поклонники россиянки пришли в восторг от снимка и буквально засыпали ее комплиментами.
«Вы и без макияжа красавица»
«Оттенок помады — магия! Вы прекрасны»
«Ну просто огонь-женщина, а на людях скромная»
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