Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
В правительстве Северной столицы обратили внимание, что насколько закон приблизится к московскому, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
Губернатор Петербурга подписал принятый 8 апреля сразу в трех чтениях закон о введении штрафов за нарушение режима повышенной готовности. Суммы наказания составят от 4-5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч должностных лиц, и до полумиллиона для юрлиц.
Во время обсуждения в Законодательном Собрании депутатам разъяснили, что речь не о нарушении карантина теми, кто вернулся из-за границы и под подозрением, и не о пациентах с подтвержденным диагнозом — за это уже есть ответственность вплоть до уголовной.
Речь именно о режиме самоизоляции, и пока он официально введен в Петербурге только для граждан старше 65-ти лет, а также касается общественных мест, закрытых для посещения. Но администрация Петербурга в любой момент может ужесточить меры, исходя из эпидемиологической обстановки.
«Это решение, понятно, что будет принято в случае необходимости правительством города. По факту мы в Законодательном собрании создали самолет, он сейчас стоит на аэродроме. А взлетит он или нет, будет зависеть от того, как будет продвигаться эпидемия в нашем городе», — объясняет решение правительства города депутат Заксобрания Алексей Цивилев.
Петербургский закон практически идентичен московскому. Но там ввели режим обязательной самоизоляции для всех. Москвичам разрешено покидать место проживания только, чтобы съездить на работу, обратиться к врачу, сходить в магазин, вынести мусор или погулять с собакой.
В столице особые «коронавирусные» штрафы узаконили еще 1 апреля, однако, лишь 8-го мэрия Москвы подписала соглашение с МВД, его утвердил премьер-министр Михаил Мишустин и лишь теперь полиция может выписывать протоколы нарушителям.
В Петербурге новый закон вступит в силу через десять дней, 18 апреля.
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