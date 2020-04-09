США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
За сутки был установлен антирекорд — 1973 жертвы. Почти все погибшие из Нью-Йорка.
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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, 5-tv.ru
В мире заразившихся COVID-19 уже больше полутора миллионов человек. Напомню, что отметку в миллион инфицированных страны преодолели меньше недели назад. 88 тысяч человек скончались.
Печальный антирекорд за последние сутки установили США — 1973 жертвы. Почти все — в штате Нью-Йорк. По последним данным, Америка обогнала Испанию по числу погибших и вышла на второе место, оставаясь лидером по числу зараженных — более 446 тысяч. Такие данные приводит университет Хопкинса.
В Италии появляется надежда на улучшение ситуации. Там за сутки пошли на поправку более двух тысяч человек. Это лучший показатель с начала эпидемии. Пятый день подряд в стране снижается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. При этом жесткий карантин в стране отменять пока не планируют.
А в Испании, которая на втором месте по числу заболевших в мире надеются на послабления после 26 апреля. А пока полиция внимательно следит, в том числе с воздуха, чтобы никто не появлялся на улицах. Планы по выходу из режима карантина подготовили Австрия, Норвегия и Дания. Там считают, что своевременно принятые меры дали результат — в странах удалось избежать большого количества заболевших и погибших. В ближайшее время будут постепенно открывать школы, магазины, парки, но не государственные границы. При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения с такой позицией не согласны — говорят, что эти послабления преждевременны. Лондон сообщает об улучшении состояния премьера — Бориса Джонсона. Правда глава кабмина до сих пор не отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.
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