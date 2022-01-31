Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист 204 587

Есть теория, что определенные имена «заряжены» настолько сильной энергетикой, что «омолаживают» их носителей.

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Фото: www.globallookpress.com /Alex Hinds, /Andrey Arkusha, /Jörg Horstmann, /Justus Klingel

Возраст некоторых людей бывает сложно определить — кому-то приписывают лишние годы, а кто-то выглядит моложе своих лет. Конечно, много здесь зависит об образа жизни, здоровья и генетики, но, как утверждают специалисты-именологи, не последнюю роль играет и то, как назвали человека родители. Они назвали три женских имени, которые «заряжены» такой сильной энергетикой, что «омолаживают» своих носительниц

Светлана

Это имя переводится как «светлая» и буквально переполнено позитивной энергией. Привлекательностью и моложавостью названых так женщин наделяет покровительство Водолея. Практически доказано, что возраст женщин по имени Светлана окружающим сложно определить и они склонны считать ее моложе, чем на самом деле. Им нет нужды прибегать к множеству косметических уловок и процедур, чтобы ввести в заблуждение окружающих и зачастую привлекать внимание мужчин намного моложе себя.

Долгие годы оставаться в форме Светлане помогает и житейская мудрость — она трезво смотрит на мир, умеет принимать вещи, которые не может изменить и не впадает в уныние по пустякам.

Ирина

Это имя находится во власти Тельца и правящей Венеры, а потому женщины, носящие его, обычно выглядят моложе своего возраста. Телец придает Ирине эффектности и утонченности, а Венера только добавляет ей привлекательности с возрастом. Женщины с этим именем редко подолгу сидят на месте, у них обычно бывает несколько разных хобби, они ценят общение и всю жизнь окружены друзьями.

Благодаря постоянным стремлениям к чему-то новому и жизнерадостности Ирина часто как будто «застревает» в одном возрасте, а порой с годами становится только привлекательнее.

Елена

Это тоже «светлое» имя и ему покровительствуют Близнецы, которые наделяют Елену легким и веселым нравом, и эта черта характера позволяет ей долго сохранять молодость. Женщины, названные этим именем, живут эмоциями, а не здравым смыслом, верят в настоящую любовь, но и не забывают любить себя. Тем не менее Елена непосредственна в общении и охотно приходит на помощь друзьям. Словом, эта женщина не теряет задора и жизнерадостности в течение всей жизни, что и объясняет ее неувядаемую молодость.

Ранее 5-tv.ru называл три мужских имени, которыми лучше не называть мальчиков, чтобы из них не выросли вспыльчивые и злые мужчины.

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