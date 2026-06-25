От «Слова пацана» до «Эмили в Париже»: районы Петербурга как кино

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 34 0

Один из городов России неожиданно превратился в целую коллекцию сериалов и фильмов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова сравнила районы Петербурга с фильмами и сериалами

Районы Санкт-Петербурга можно сравнить с популярными фильмами и сериалами. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии «Мотивация» телеканала Music Box Russia поделилась риелтор Юлия Юсова.

По ее версии, Центральный и Адмиралтейский районы напоминают «Мастера и Маргариту» благодаря своей многослойности.

«Адмиралтейский, например, и центральный районы — это у нас „Мастер и Маргарита“, да, все так смешано, запутано», — объяснила эксперт.

Мурино эксперт сопоставила с сериалом «Эмили в Париже», отметив, что этот район часто критикуют, но интерес к нему не снижается.

Красносельский район Юсова сравнила со «Сватами», назвав его семейным и недооцененным местом, которое активно развивается. Васильевский остров, по ее мнению, похож на сериал «Триггер» — он остается достаточно закрытым и загадочным, несмотря на близость к центру города.

Отдельное сравнение риелтор провела для Купчино, которое она ассоциировала с «Реальными пацанами».

«Это у нас „Реальные пацаны“, то есть да, это не в обиду, и причем ребята из Купчино скажут, что это реально так», — сказала Юлия.

Невский район эксперт связала со «Словом пацана», однако подчеркнула, что речь идет не о криминальной составляющей, а о сочетании старой застройки и новых жилых комплексов, появляющихся на месте бывших промышленных территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге появится уникальный разводной мост с пролетом 65 метров. Новое инженерное сооружение построят рядом с Финляндским железнодорожным мостом. При этом новая постройка не будет закрывать его и должна максимально вписаться в архитектурный облик Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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