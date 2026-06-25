Рубио оценил, продлят ли США ослабление санкций против российской нефти

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

В мае американское Министерство финансов продлило до 17 июня действие генеральной лицензии, разрешающей морские поставки из России.

продлят ли США ослабление санкций против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Рубио: решение Трампа о санкциях против российской нефти зависит от цены

Президент США Дональд Трамп будет учитывать динамику цен на мировом рынке энергоносителей при принятии решения о том, будут ли Соединенные Штаты снова временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил журналистам в Кувейте госсекретарь США Марко Рубио.

«Это решение президенту предстоит принять по мере приближения даты истечения срока действия этих исключений», — сказал он, комментируя вероятность отказа от введения новых ограничений на поставки энергоносителей из России.

Как отметил Рубио, вопрос остается в компетенции Дональда Трампа, и он не станет заранее комментировать возможные шаги Белого дома после завершения срока действия текущих мер.

«Очевидно, что это один из вариантов, который остается в его распоряжении, поскольку цены на нефть сейчас снижаются», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал 5-tv.ru, 18 мая Министерство финансов США продлило до 17 июня действие генеральной лицензии, разрешающей морские поставки российской нефти.

По словам главы ведомства Скотта Бессента, Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок, на который повлиял конфликт в Иране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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