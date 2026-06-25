Скандал из-за секретного чата Зеленского и фон дер Ляйен: начато расследование
Поводом для начала проверки стал отказ предоставить данные из переписки по запросу организации из Нидерландов.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ЕС начали расследование из-за тайной переписки фон дер Ляйен с Зеленским
В Евросоюзе начали расследование из-за секретного чата главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ), ссылаясь на письмо, направленное в ЕК.
Помимо главы киевского режима и фон дер Ляйен, по данным издания, в чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Поводом для начала проверки стал отказ предоставить данные из группового чата по запросу организации Follow the Money (Нидерланды). Требование о раскрытии информации последовало после того, как в январе сведения о существовании тайной переписки попали в СМИ.
«Я решила начать расследование того, как комиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам», — заявила европейский омбудсмен, ответственный за расследование, Тереза Анджиньо.
Она также отметила, что встретится с представителями Еврокомиссии до середины июля, а само расследование, скорее всего, займет несколько месяцев.
Как ранее писал 5-tv.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует завершить свою карьеру на этой должности и не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?