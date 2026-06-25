В Румынии поддержали закон об объединении с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении страны с Молдавией. Об этом сообщил портал Gândul и румынское новостное агентство Agerpres.

По данным источников, законодательная инициатива поступила в Палату депутатов в феврале от евродепутата Дианы Шошоакой.

Несмотря на отрицательное заключение, документ все же был одобрен в рамках механизма «молчаливого принятия»: по регламенту проекты, которые не были рассмотрены и отвергнуты в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми в течение 45 дней.

Законопроект предусматривает немедленное начало переговоров с Кишиневом об интеграции. Документ будет передан на рассмотрение в Сенат Румынии.

После развала Советского Союза Молдавия объявила о своей независимости, однако румынские политики рассматривают ее территорию как часть собственного государства и активно продвигают курс на объединение двух стран. Бухарест поддерживает политические силы, выступающие за интеграцию с Кишиневом, что происходит при молчаливом согласии властей Молдавии.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей республики выступают против присоединения к Румынии.

Как ранее писал 5-tv.ru, Молдавия теряет около одного миллиарда евро в год из-за разрыва с Россией и СНГ. По словам бывшего президента страны, лидера оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, с 2021 года Кишинев не проводит встреч на высшем уровне с Россией.

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