Россия вошла в число стран с полным циклом производства авиадвигателей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Путин отметил технологический суверенитет авиаотрасли и развитие программы МС-21.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Путин: РФ вошла в число стран с полным циклом производства авиадвигателей

Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно обеспечивать полный цикл производства авиационных двигателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиационной отрасли.

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Это тоже хороший очень показатель», — высказался Путин.

Он подчеркнул, что, несмотря на почти двухлетние задержки, вызванные санкционным давлением со стороны недружественных государств, программа самолета МС-21 была успешно реализована.

После осмотра новых образцов российской авиатехники Владимир Путин отметил, что отечественные разработки не только не уступают зарубежным аналогам, но по отдельным характеристикам превосходят их.

Президент также обратил внимание, что даже страны с развитой авиационной промышленностью вынуждены кооперироваться между собой при создании двигателей и самолетов. В случае России, по его словам, речь идет о полном технологическом цикле без зависимости от внешних поставщиков, что только подтверждает уровень научного и индустриального суверенитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент призвал продолжать ускоренное развитие отрасли и наращивать технологические возможности авиастроения.

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