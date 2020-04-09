Свадьба Венцеслава Венгржановского закончилась разрывом с новой женой

Финал свадьбы Венцеслава Венгржановского и его возлюбленной Дарьи оказался неожиданным и плачевным. В разгар торжества в зал ворвалась подруга невесты Лера и заявила, что беременна от жениха. Об этом пишет портал Starhit.ru.

Все произошло 20 марта. С тех пор горе-муж публично раскаивается перед поклонниками в Instagram и посвящает посты с извинениями новой жене. Девушка не выходит с ним на связь и не собирается его прощать. В особенности после того, как в сети появились скриншоты эротической переписки мужчины с любовницей.

«Мысли путаются, принимаю все время успокоительные. Не хочу жить! Больше всего жалко маму, она не заслужила этого позора», — рассказала Дарья в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Испортившая свадьбу Лера объяснила журналистам свой поступок. По ее словам, она не видела другого выхода вернуть возлюбленного. В прошлом году Дарья сама познакомила ее с Венцеславом. Звезда телестройки начал тайно встречаться с подругой после того, как поругался с Дашей. Как выяснилось, эта связь на стороне продолжалась до последнего. Из их интимной переписки становится ясно, что мужчина неоднократно под разными предлогами уезжал к любовнице.

«Мы с ним провели ночь перед свадьбой, а утром он поехал в загс с чистой совестью. Естественно, я была очень зла», — цитирует портал Леру.

Девушка утверждает, что любит Венгржановского и ради будущего ребенка готова его простить. Сам же виновник скандала надеется на прощение от жены.

«Я женился на самой прекрасной девушке в мире. Я никогда не думал, что смогу так любить. Мы осознаем все ошибки только когда теряем. Сейчас мне очень тяжело. Дашенька, прости меня за все. Ты моя жизнь, мой воздух, моя муза. Без тебя мне невыносимо. Я прошу тебя, умоляю!» — призывает Венгржановский супругу в микроблоге, но не получает ответа.

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