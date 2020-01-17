Леди Гага не исключает, что в будущем прибегнет к помощи суррогатной матери

Похоже, что из-за расставаний с парнями Леди Гага отчаялась найти настоящую любовь. Прославленная певица не готова ждать до старости и уже сейчас хочет создать семью. После инцидента на одном из концертов, она призналась, что готова воспользоваться услугами суррогатной матери или усыновить малыша, пишет Radar Online.

Распрощаться с розовыми очками исполнительнице помог неприятный момент во время выступления– на одном из концертов Гага упала за сцену вместе с поклонником. После произошедшего артистка ездила в больницу, где ей сделали рентген всего тела. Именно в клинике у певицы случилось прозрение.

«Она была очень эмоциональна во время рентгена. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие», — утверждает источник из близкого окружения звезды.

Отчаявшаяся Леди Гага признавалась, что готова к материнству — для нее не важно есть ли рядом с ней мужчина. Она давно рассматривает вариант усыновления или суррогатного материнства.

«Она очень переживала, когда ей сделали рентген всего тела. У нее есть все, чего она хочет в мире, но ей не хватает кого-то, чтобы оставить свое наследие. Она из крепкой семьи, и она всегда этого хотела», — пишет инсайдер.

Поп-дива собиралась выйти замуж за актера Тейлора Кинни, который снимался в сериалах «Дневники вампира» и «Кости». Однако дерзкая Гага в 2016 году разорвала помолвку. После громкого разрыва Леди Гаге преписывали романы со многими мужчинами, в числе которых был коллега по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купер. Однако артисты позже опровергли домыслы журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леди Гага целовалась на публике с загадочным мужчиной в новогоднюю ночь.