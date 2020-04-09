Участники организации уже выступили с конкретными предложениями, которые позволят снизить нагрузку на медиков в случае экстренной ситуации с COVID-19.

В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Сотрудники Оперативного штаба Москвы по мониторингу ситуации с распространением нового коронавируса заявили о создании комитета по борьбе с COVID-19, который возглавили главврачи коронавирусных стационаров.

Участники Клинического комитета уже выступили с первой инициативой, предложив отказаться от разделения больниц на коронавирусные отделения и стационары для лечения пневмонии. По мнению медиков, сегодня в более 50% случаев воспаление легких вызвано именно новым типом вируса, поэтому старое правило можно смело отменить.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — отметил Денис Проценко, главный врач коммунарской больницы.

В связи с этим, комитет по борьбе с COVID-19 настоял на изменении порядка маршрутизации пациентов. Иначе говоря, если больной обращается к медикам с жалобами на плохое самочувствие, но еще не знает результатов теста на коронавирус, то при симптомах пневмонии с характерными для COVID-19 признаками, его сразу госпитализируют в стационар и ведут как пациента с коронавирусом.

«На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных», — прокомментировал инициативу Клинического комитета глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов. Плохо это или хорошо, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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