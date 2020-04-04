Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга отметила, что почти у четверти заболевших коронавирусом в России от общего числа не было зафиксировано симптомов. По словам главы ведомства, у таких носителей нового внеклеточного агента не вырабатывается к нему иммунитет.

«Цифры на вчерашний день — 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% — люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», — сказала Анна Попова.

Глава ведомства добавила, что носители коронавируса без симптомов менее опасны для окружающих. Несмотря на это, они могут передать COVID-19 другим.

По состоянию на 4 апреля в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека смогли излечиться. Большая часть случаев инфицирования COVID-19 зарегистрирована в Москве — 3 357. По данным Оперштаба на 11.00 по московскому времени, скончались 43 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван основной способ передачи коронавируса.

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