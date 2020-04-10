Отец Фриске должен около двух миллионов другу покойной дочери

Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, Владимир Борисович влез в долги, чтобы рассчитаться с благотворительным фондом «Русфонд», который помогал лечить дочь. Как пишет сайт KP.RU, после смерти Жанны семья не смогла дать отчет о потраченных деньгах и оказалась с долгом в 22 миллиона рублей.

Отдать средства помог друг Жанны, которому до сих пор отец певицы должен два миллиона. Однако, по его словам, разбираясь с долгами, ему удалось отстоять часть имущества дочери. Сначала семья была вынуждена продать половину загородного дома Фриске, машину, дом в Калужской области, дошла очередь и до квартиры Жанны, которая была дорога отцу как память о ней.

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«Эту квартиру у нас хотели забрать за бесценок. Но мы ее отстояли. Правда, пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги. Помог друг Жанны, которому я еще должен около двух миллионов рублей. В общем, отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас она ценна как память о дочери», — рассказал родитель певицы.

Сегодня Владимир учредитель собственного фонда помощи «Жанна Фриске — я рядом!». Как писал ранее 5-tv.ru, этот проект создали на базе одноименного для сбора денег на нужды тех, кто попал в беду. Фонд оказывает услуги юридической консультации, занимается детскими домами и людьми, которые не могут позаботиться о себе сами.