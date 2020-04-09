Взрыв прогремел в бойлерной здания бизнес-центра в Москве. По данным ТАСС, в результате произошедшего возник пожар на площади пять квадратных метров, который быстро удалось ликвидировать. Как видно на фото, на одном из верхних этажей здания выбило стекла. Подробности выясняются. По данным 5-tv.ru, на этаже, где прогремел взрыв, проводились ремонтные работы.

5-tv.ru