Образовательное учреждение бывшие супруги начнут присматривать после карантина.

Брэд Питт и Анджелина Джоли решили отдать своих детей в обычную школу

Фото: Zuma\TASS

Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к согласию в вопросе обучения детей. Актеры сошлись во мнении, что «традиционное» образование лучше, поэтому отдадут все свое потомство в обычную школу. Об этом сообщает Spletnik.ru.

В течение всего существования пары — больше 14 лет, их дети обучались на дому, так как актеры часто находились в разъездах по разным странам из-за съемок. Причем в долгие путешествия с ними всегда ездили репетиторы. Теперь же, когда актерская карьера бывших супругов немного сбавила обороты, они решили отдать детей в обычную школу.

Источник в окружении звезд сообщает, что эта инициатива принадлежит Брэду Питту. Таким образом он хочет избежать «изолированности детей».

Старший сын актеров Мэддокс уже учится в университете в Южной Корее (однако временно вернулся в Лос-Анджелес из-за коронавируса), а все остальные дети пары: 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс скоро отправятся в школу. Ее актеры, скорее всего, начнут подыскивать после карантина.

На данный момент источник рассказал, что Анджелина Джоли занимается с детьми онлайн-обучением.

«Анджелина с детьми придерживаются обычного режима. Каждый день она будит их рано утром и заставляет вскоре после этого приступить к выполнению школьных заданий», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Анджелины Джоли перестала одеваться под мальчика.

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