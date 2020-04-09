Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, как обогащает незатейливое блюдо.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце, как и многие звезды, сидит дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. Она не только актриса, но и мать двоих детей — семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии. Поэтому ее будни на карантине проходят в заботах о близких. Видимо, иногда актриса позволяет себе выдохнуть и не заморачиваться о том, что и как подать на стол. Она показала в сторис в Instagram, как кормит детей дошираком. Чтобы облагородить это блюдо, она решила добавить в него свежие овощи.

«Мы не просто едим такую лапшу быстрого приготовления, мы туда добавляем овощи», — рассказала Агата.

Агата Муцениеце находится в процессе развода с Павлом Прилучным. Пара объявила о расставании после восьми лет брака в феврале 2020 года. Поклонники были потрясены известием, хотя до этого супруги то сходились, то расходились. Как писал ранее 5-tv.ru, после развода Муцениеце запустила свой YouTube-канал «Честный развод», где призналась в одном из выпусков, что ее мама теперь нещадно ругает Павла Прилучного.

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