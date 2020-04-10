Как Елизавета II искусно протроллила Дональда Трампа

Не зря говорят об особенном английском юморе, искусством которого владеют далеко многие жители Туманного Альбиона. Вероятно, что в оттачивании этого мастерства британцы берут пример со своей королевы, которая даже в уже весьма почтенном возрасте не прекращает подтрунивать над сильными мира сего.

Как пишет издание PEOPLETALK, Елизавета II умеет шутить даже без слов, используя лишь язык символов. Так, в 2018 году королева трижды посмеялась над высоким гостем из США.

В первый день визита Дональда Трампа в должности президента она надела на прием брошь, подаренную ей его предшественником, Бараком Обамой. На второй день она использовала другое украшение — «похоронную» брошь, которую ее мать надевала на похороны Георга IV. И, наконец, в третий день визита королева выбрала брошь, подаренную ей бывшим генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. Таким образом она уколола Трампа, напомнив ему о его непростых отношениях с Канадой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елизавета II, появившаяся на телевидении, сама стала героиней новых мемов.