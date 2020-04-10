Сдающие в этом году ЕГЭ школьники не подпадают под весенний призыв
В Минобороны пояснили, что повестки призывникам были разосланы до обострения эпидемиологической обстановки, а в связи с ситуацией пришлось список откорректировать.
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Вызывать призывников в военкоматы будут исходя из ситуации по коронавирусу в каждом конкретном регионе. Начальник Генштаба Валерий Герасимов пояснил — повестки были разосланы еще до обострения эпидемиологической обстановки. Так что список тех, кому предстоит отправиться в войска, пришлось скорректировать.
«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч, призываться на военную службу весной этого года не будут», — заявил начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Выпускников ВУЗов и колледжей будут призывать только после сдачи экзаменов и защиты дипломных работ. По словам начальника генштаба, недобора из-за этого не будет: в России сейчас 650 тысяч человек призывного возраста, а всего в армию в весенний призыв должны отправиться 135 тысяч. По прибытию в воинские части новобранцы пройдут обязательный двухнедельный карантин.
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