Нюша и Крид воссоединились для совместного трека
Бывшие возлюбленные провели совместный эфир, в котором презентовали новинку.
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Фото, видео: Instagram @egorkreed
Когда-то одна из самых обсуждаемых медийных пар — Егор Крид и Нюша — воссоединилась. Правда, пока только для записи совместного трека. Певец выложил в Instagram архивные фотографии с бывшей возлюбленной и анонсировал премьеру песни.
«Mr. & Mrs. Smith. Сегодня вечером в прямом эфире. Не пропусти», — лаконично подписал пост Крид.
Поклонники были в шоке от такого тандема, некоторые даже отказывались верить, а кое-кто напоминал Егору об их негладких отношениях в прошлом.
«Все в шоке»
«И зачем ворошить прошлое? Хайп»
«Это же шутка такая, да?»
«Мне кажется, что это затянувшийся пранк»
«Вот это поворот», — писали ошарашенные поклонники.
К слову, аналогичный анонс совместного трека выложила у себя на странице в сети и Нюша. Ее подписчики также были весьма удивлены, но восторга у них было больше, чем у фанатов Крида. Эфир состоялся 9 апреля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нюша поддержала поклонников на карантине.
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