Бывшие возлюбленные провели совместный эфир, в котором презентовали новинку.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @egorkreed

Когда-то одна из самых обсуждаемых медийных пар — Егор Крид и Нюша — воссоединилась. Правда, пока только для записи совместного трека. Певец выложил в Instagram архивные фотографии с бывшей возлюбленной и анонсировал премьеру песни.

«Mr. & Mrs. Smith. Сегодня вечером в прямом эфире. Не пропусти», — лаконично подписал пост Крид.

Поклонники были в шоке от такого тандема, некоторые даже отказывались верить, а кое-кто напоминал Егору об их негладких отношениях в прошлом.

«Все в шоке»

«И зачем ворошить прошлое? Хайп»

«Это же шутка такая, да?»

«Мне кажется, что это затянувшийся пранк»

«Вот это поворот», — писали ошарашенные поклонники.

К слову, аналогичный анонс совместного трека выложила у себя на странице в сети и Нюша. Ее подписчики также были весьма удивлены, но восторга у них было больше, чем у фанатов Крида. Эфир состоялся 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нюша поддержала поклонников на карантине.

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
4:34
Танцы на балконах. Гудков снял новый «карантинный» клип

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок