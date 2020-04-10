Когда-то одна из самых обсуждаемых медийных пар — Егор Крид и Нюша — воссоединилась. Правда, пока только для записи совместного трека. Певец выложил в Instagram архивные фотографии с бывшей возлюбленной и анонсировал премьеру песни.

«Mr. & Mrs. Smith. Сегодня вечером в прямом эфире. Не пропусти», — лаконично подписал пост Крид.

Поклонники были в шоке от такого тандема, некоторые даже отказывались верить, а кое-кто напоминал Егору об их негладких отношениях в прошлом.

«Все в шоке»

«И зачем ворошить прошлое? Хайп»

«Это же шутка такая, да?»

«Мне кажется, что это затянувшийся пранк»

«Вот это поворот», — писали ошарашенные поклонники.

К слову, аналогичный анонс совместного трека выложила у себя на странице в сети и Нюша. Ее подписчики также были весьма удивлены, но восторга у них было больше, чем у фанатов Крида. Эфир состоялся 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нюша поддержала поклонников на карантине.