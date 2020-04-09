215-метровые сооружения долгое время являлись неформальной достопримечательностью города.

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Фото, видео: ВКонтакте @vishka215, Соцсети

Бывшие радиовещательные мачты снесли путем подрыва в подмосковной Электростали. Демонтаж элементов антенно-фидерного хозяйства «Радиоцентра № 9» ФГУП «РТРС» прошел днем 9 апреля.

На кадрах, опубликованных в сети, слышен хлопок разорвавшегося заряда. После чего мачты, плавно деформируясь, рухнули на землю.

215-метровые вышки на протяжении многих лет являлись неформальной достопримечательностью Электростали и притягивали многочисленных экстремалов. Любители высоты считали своим долгом забраться наверх и сделать несколько впечатляющих фото на память.

В настоящее время о бывшем цехе радиовещания, построенном в 1933 году, напоминают только остатки фундаментов и оттяжек мачт, а также здания, где были установлены передатчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на красноярской ТЭЦ взорвали старую трубу.

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