Бывшие радиовещательные мачты снесли путем подрыва в подмосковной Электростали. Демонтаж элементов антенно-фидерного хозяйства «Радиоцентра № 9» ФГУП «РТРС» прошел днем 9 апреля.

На кадрах, опубликованных в сети, слышен хлопок разорвавшегося заряда. После чего мачты, плавно деформируясь, рухнули на землю.

215-метровые вышки на протяжении многих лет являлись неформальной достопримечательностью Электростали и притягивали многочисленных экстремалов. Любители высоты считали своим долгом забраться наверх и сделать несколько впечатляющих фото на память.

В настоящее время о бывшем цехе радиовещания, построенном в 1933 году, напоминают только остатки фундаментов и оттяжек мачт, а также здания, где были установлены передатчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на красноярской ТЭЦ взорвали старую трубу.