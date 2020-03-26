Видео: На красноярской ТЭЦ взорвали старую трубу

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Валентин Черников
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Вместо трех труб советской постройки теплоэнергетики обещают установить на предприятии одну новую.

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Фото, видео: YouTube @ Сибирская генерирующая компания

Взрыв 105-метровой дымовой трубы прогремел на Красноярской ТЭЦ-1. Видео этого момента появилось на YouTube-канале Сибирской генерирующей компании.

Как сообщает пресс-служба организации, в тело трубы заложили 176 зарядов: меньшую часть — на высоте 55 метров, большую — на высоте 15 метров. Взрывы прозвучали с интервалом в три секунды. Труба сложилась на специально подготовленную «подушку» из грунта. Чтобы задать направление падения, взрывотехники предварительно вырубили в трубе специальные окна.

Уточняется, что труба была построена в 1955 году. Ее ликвидация — часть масштабной экологической модернизации первой красноярской теплоэлектроцентрали. Аналогичную трубу на предприятии снесли в 2018 году, а в 2021 уничтожат третью — высотой 120 метров.

Вместо трех старых теплоэнергетики установят одну новую трубу высотой 275 метров. Ожидается, что это на четверть снизит объем выбросов. На новой трубе установят современные электрофильтры. К тому же на более значительной высоте вредные продукты производства рассеиваются быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа предварительная причина взрыва снаряда на заводе под Мурманском. По данным Минобороны, в результате инцидента пострадали пятеро военнослужащих.

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