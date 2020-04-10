🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 апреля, убывающая Луна в Скорпионе благоволит Овнам — ведь это период рожденных именно под этим знаком зодиака. Остальных ждет работа над собой: достижение гармонии с самим собой, искренность с близкими, действия по достижению цели.

♈ Овен

Овны, ваше время настало! Это ваша зодиакальная эра, а потому желайте по максимуму, любите на полную катушку, чувствуйте драйв от каждой минуты, ведь вы это умеете. Сейчас такое для вас волшебное время, когда все, что не пожелаете — сбудется: путешествия, впечатления, гармония с собой и близкими и так далее. Вперед к новым свершениям! И помните, ваше обаяние, свет изнутри заряжает близких и разряжает атмосферу вокруг.

Космический совет: продолжайте излучать радость и чувствовать драйв

♉ Телец

Делить личное пространство не всегда легко, даже с близкими. Поэтому иногда полезно побыть врозь, в том числе в условиях самоизоляции. Ведь иногда бывает, что излишнее присутствие даже любимого человека раздражает. Лучшим выходом из ситуации «взаперти» будет честный разговор о необходимости личного пространства. Каждый из вас сможет подумать о новых творческих планах, но ваша любовь друг к другу от этого не стихнет

Космический совет: не претендуйте на личное пространство своего партнера.

♊ Близнецы

Компромисс является неотъемлемой частью любых отношений. Вы выигрываете, вы проигрываете, верно? Но если вы предпочитаете только второй вариант, знайте, что закралась проблема, которую нужно решить, Близнецы. Одумайтесь. Это не призыв к эгоизму. Просто позаботьтесь о себе, и если это означает говорить «нет» кому-то другому, пусть будет так. Поверьте, что люди будут уважать вас больше, когда вы установите свои границы, даже если это поначалу доставит дискомфорт.

Космический совет: пришло время подумать о себе.

♋ Рак

Любовь и другие эмоциональные зависимости лучше пора отложить в сторону. Вы сейчас на той волне, когда для себя можно сделать гораздо больше, чем увлечение сиюминутным романом. Речь идет о внутреннем выравнивании своей энергетики, Раки. Если вы делаете то, что должны, это принесет вам радость и ощущение движения к цели.

Космический совет: Оставьте легкомысленные увлечения и двигайтесь к цели.