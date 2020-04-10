🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 10 апреля, убывающая Луна в Скорпионе сосредоточила в себе радость для Овнов, а другим знакам зодиака дает возможность задуматься над своими действиями и исправить ситуацию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 апреля, убывающая Луна в Скорпионе благоволит Овнам — ведь это период рожденных именно под этим знаком зодиака. Остальных ждет работа над собой: достижение гармонии с самим собой, искренность с близкими, действия по достижению цели.
♈ Овен
Овны, ваше время настало! Это ваша зодиакальная эра, а потому желайте по максимуму, любите на полную катушку, чувствуйте драйв от каждой минуты, ведь вы это умеете. Сейчас такое для вас волшебное время, когда все, что не пожелаете — сбудется: путешествия, впечатления, гармония с собой и близкими и так далее. Вперед к новым свершениям! И помните, ваше обаяние, свет изнутри заряжает близких и разряжает атмосферу вокруг.
Космический совет: продолжайте излучать радость и чувствовать драйв
♉ Телец
Делить личное пространство не всегда легко, даже с близкими. Поэтому иногда полезно побыть врозь, в том числе в условиях самоизоляции. Ведь иногда бывает, что излишнее присутствие даже любимого человека раздражает. Лучшим выходом из ситуации «взаперти» будет честный разговор о необходимости личного пространства. Каждый из вас сможет подумать о новых творческих планах, но ваша любовь друг к другу от этого не стихнет
Космический совет: не претендуйте на личное пространство своего партнера.
♊ Близнецы
Компромисс является неотъемлемой частью любых отношений. Вы выигрываете, вы проигрываете, верно? Но если вы предпочитаете только второй вариант, знайте, что закралась проблема, которую нужно решить, Близнецы. Одумайтесь. Это не призыв к эгоизму. Просто позаботьтесь о себе, и если это означает говорить «нет» кому-то другому, пусть будет так. Поверьте, что люди будут уважать вас больше, когда вы установите свои границы, даже если это поначалу доставит дискомфорт.
Космический совет: пришло время подумать о себе.
♋ Рак
Любовь и другие эмоциональные зависимости лучше пора отложить в сторону. Вы сейчас на той волне, когда для себя можно сделать гораздо больше, чем увлечение сиюминутным романом. Речь идет о внутреннем выравнивании своей энергетики, Раки. Если вы делаете то, что должны, это принесет вам радость и ощущение движения к цели.
♌ Лев
Львы, персонаж по имени Купидон в самоизоляцию не ушел, так что не расслабляйтесь. Если пока он не попал в ваше сердце — проведите время с семьей и друзьями. И не стоит тратить время попусту — всегда можно заняться собой, бытом, а иначе потом, после попадания стрелы, будет некогда.
Космический совет: лучше поскорее доделать все текущие дела.
♍ Дева
Когда одна дверь закрывается, другие открываются. Девы, перенаправьте свой взгляд. Проанализируйте потери и узнайте, что вам предлагают. Не всегда можно оценить степень любви по своим параметрам — возможно, вы не догадываетесь, что желание избранника быть с вами еще больше? Будьте снисходительны. Но ни в коем случае не задирайте нос.
♎ Весы
Самосовершенствование является важной темой для вас в этот период года. Вы наслаждаетесь своей компанией как никогда раньше, устанавливая новые правила, расставляя приоритеты в уходе за собой, лечению, интеллектуальной трансформации. Прекрасный период, Весы, чтобы пофилософствовать. Осознайте, сейчас все складывается наилучшим образом.
Космический совет: цените и наслаждайтесь гармоничным стечением обстоятельств.
♏ Скорпион
Скорпионы, ваши избранники и так знают, что им с вами повезло. А потому не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете. Безусловно, палку перегибать не надо, но просто купайтесь в любви своего любимого человека. Те же, кто пока одинок — не бойтесь открыть свое сердце тому, кто вам по душе.
Космический совет: цените себя, но не забывайте проявлять любовь взаимно и бескорыстно.
♐ Стрелец
Надежда и исцеление — вот главное для вас в эти дни. То, чего вы достигли к настоящему моменту, было совсем непростым. Но вы избрали этот урок жизни. Вы понимаете, что каждый вызов — это, по сути, возможность расти. Продолжайте смотреть на свое прошлое с мудростью. Знайте, что вы создаете новую реальность для себя прямо сейчас и в этот момент. Подтверждение Луизы Хей, которое поможет вам в этом: «Я безграничное существо, и я могу проявлять все, что я желаю, в этой физической реальности».
Космический совет: передохните и вперед — к новым вершинам!
♑ Козерог
Неважно, сколько раз вы потерпели неудачу — всегда можно начать все сначала, Козерог. Сейчас время, чтобы внутренне выравнять свое энергетическое состояние и двигаться туда, куда подскажет сердце. Некоторые из вас, возможно, влюблены. В этом состоянии существует возможность увидеть истинного «я» — доброго или злого, ревнивого или всепрощающего. Когда вы разберетесь в себе, вы поймете секрет построения настоящих отношений.
Космический совет: анализируйте свои эмоции, чтобы понять себя и создать личную жизнь.
♒ Водолей
Искренность — вот что необходимо сейчас вам. Вам стоит объяснить партнеру, что вы намерены делать. Не стоит, возможно, детально, рассказывать о своих сугубо личных эмоциях, но дать понять ваши устремления стоит. Тогда вы сохраните гармонию в отношениях и сможете избежать ненужных недомолвок.
Космический совет: стоит быть откровенным с родными людьми.
♊ Рыбы
Чувствуете ли вы себя на высоте или нет — это нормально. У всех нас есть свои собственные ритмы, поэтому не зацикливайтесь на идее «производительности». Потягивайте чай, как будто это самая важная задача дня. Дайте себе разрешение «быть». Недопонимание может представлять проблему для некоторых из вас. Но помните, что вещи в наших головах гораздо важнее, чем в нашей реальности. Не забудьте оставить время для открытого и честного разговора, и верьте, что вы с этим разберетесь.
Космический совет: позвольте себе расслабиться, но не отвергайте диалог с близкими.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля.
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