Представитель ведомства отметил, что на такой шаг РФ готова пойти в случае, если другие страны пропорционально снизят свою долю в общей добыче.

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Фото, видео: ТАСС/Андронов Алексей, 5-tv.ru

Представитель Министерства энергетики России в интервью ТАСС подтвердил готовность страны сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет 1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом он уточнил, что РФ намерена пойти на такой шаг только в том случае, если другие страны-участники рынка возьмут на себя определенные издержки в равной степени.

Переговоры о новом совместном сокращении добычи «черного золота» участников ОПЕК+ и нефтедобывающих стран состоится 9 апреля в формате видеоконференции.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти перестало действовать 31 марта 2020 года. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях его продления. Окончание действия документа послужило поводом для роста добычи в странах ОПЕК. В условиях данных обстоятельств и пандемии коронавируса цена нефти впервые за 20 лет опускалась до 22 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США.

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