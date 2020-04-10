Одно за другим этим вечером идут сообщения с пометкой «молния». Страны-производители нефти договорились о сокращении добычи, и далее подробности — по объемам и срокам.

Но все это — утечки. И пока нет официальных заявлений об итогах этих очень важных и очень необычных переговоров. Впервые ведущие экспортеры нефти собрались даже не за одним столом, а в одной онлайн-конференции.

Текущая ситуация и цены за баррель не устраивают никого — нефти столько, что к маю ее уже негде будет хранить. При этом единственной страной, которая отказалась от предложенных ей условий по сокращению добычи нефти, стала Мексика.

Позднее министр энергетики страны Росио Нахле объявил, что его государство готово к снижению на 100 тысяч баррелей в день в течение последующих двух месяцев.

«Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте», — написал он в своем Twitter.

Мария Коровина следит за переговорами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки сохраняется, несмотря на выход Мексики из переговоров. Консультации с ней продолжатся 10 апреля в ходе заседания стран Группы двадцати.