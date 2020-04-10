Онлайн-конференция длилась около 11 часов. Переговоры продолжатся в рамках G20.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Zuma, 5-tv.ru

Одно за другим этим вечером идут сообщения с пометкой «молния». Страны-производители нефти договорились о сокращении добычи, и далее подробности — по объемам и срокам.

Но все это — утечки. И пока нет официальных заявлений об итогах этих очень важных и очень необычных переговоров. Впервые ведущие экспортеры нефти собрались даже не за одним столом, а в одной онлайн-конференции.

Текущая ситуация и цены за баррель не устраивают никого — нефти столько, что к маю ее уже негде будет хранить. При этом единственной страной, которая отказалась от предложенных ей условий по сокращению добычи нефти, стала Мексика.

Позднее министр энергетики страны Росио Нахле объявил, что его государство готово к снижению на 100 тысяч баррелей в день в течение последующих двух месяцев.

«Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте», — написал он в своем Twitter.

Мария Коровина следит за переговорами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки сохраняется, несмотря на выход Мексики из переговоров. Консультации с ней продолжатся 10 апреля в ходе заседания стран Группы двадцати. 

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок