В Азове объявили режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
В городе начали оценивать ущерб и оказывать помощь жителям поврежденных домов.
Фото: © РИА Новости
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В Азове Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших в результате воздушной атаки. Об этом сообщила администрация города.
Жильцов поврежденных домов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения либо у родственников. Пострадавшие были госпитализированы.
В городе работают штабы по приему заявлений на получение материальной помощи. Специалисты оценивают ущерб, а сотрудники управления ГО и ЧС, полиции и других служб занимаются ликвидацией последствий происшествия. Правоохранители обеспечивают охрану имущества и безопасность на местах.
Также жители могут подать заявления на восстановление утраченных или поврежденных документов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на субботу регион подвергся атаке беспилотников. По его данным, в Азове и Таганроге пострадали пять человек, среди них был ребенок. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.
По информации главы региона, в ночь на 25 сентября в Ростовской области было уничтожено более 30 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом, Азовом, а также Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами.
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