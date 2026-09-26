В Азове объявили режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В городе начали оценивать ущерб и оказывать помощь жителям поврежденных домов.

В Азове объявили режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Азове Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших в результате воздушной атаки. Об этом сообщила администрация города.

Жильцов поврежденных домов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения либо у родственников. Пострадавшие были госпитализированы.

В городе работают штабы по приему заявлений на получение материальной помощи. Специалисты оценивают ущерб, а сотрудники управления ГО и ЧС, полиции и других служб занимаются ликвидацией последствий происшествия. Правоохранители обеспечивают охрану имущества и безопасность на местах.

Также жители могут подать заявления на восстановление утраченных или поврежденных документов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на субботу регион подвергся атаке беспилотников. По его данным, в Азове и Таганроге пострадали пять человек, среди них был ребенок. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.

По информации главы региона, в ночь на 25 сентября в Ростовской области было уничтожено более 30 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом, Азовом, а также Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами.

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