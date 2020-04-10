Борис Джонсон переведен в обычную палату
Премьер-министр был госпитализирован в отделение интенсивной терапии после того, как десять дней не мог победить симптомы коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: ТАСС / Victoria Jones, 5-tv.ru
Борис Джонсон переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Британский премьер, у которого две недели назад обнаружили коронавирусную инфекцию, теперь идет на поправку. Об этом сообщили представители политика. Но врачи по-прежнему пристально следят за его состоянием.
Финские ученые наглядно показали, как быстро вирус распространяется в обычном супермаркете. Когда инфицированный человек чихает или кашляет, облако частиц попадает в воздух и продвигается дальше. Вирусу нужно всего лишь несколько минут, чтобы превратиться в угрозу для окружающих. Больше всего рискуют те, кто первым окажется в том месте, где стоял инфицированный.
По последним данным, в мире количество зараженных превысило полтора миллиона человек. Умерли более 94 тысяч.
В Европе по-прежнему тяжелой остается ситуация в Испании и Италии. Как сообщили там в ассоциации врачей, из-за пандемии умерли уже 100 итальянских медиков. На этом фоне премьер-министр страны Джузеппе Конте назвал оскорблением сообщения о якобы политической подоплеке российской помощи итальянцам.
«Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление не только для меня, но и для Владимира Путина. Мы с ним провели долгий телефонный разговор, и он никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией, об этом не просил и даже не думал», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
А французские активисты призывают обратить внимание на лагеря беженцев: они могут стать эпицентром коронавируса. Из-за отсутствия элементарных средств гигиены там стремительно растет число заболевших. А значит, в ближайшее время могут появиться тысячи новых инфицированных.
Один из важнейших иудейских праздников Песах проходит в условиях строгого карантина. Всем израильтянам категорически запрещено покидать свои дома, даже за продуктами.
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