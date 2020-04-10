Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян из-за границы. Об этом пишет ТАСС.

«На время, пока гражданин РФ остается за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели уже выделено 500 миллионов рублей. Надо будет — больше средств будет выделено», — утверждает глава кабмина.

Михаил Мишустин на совещании по вопросам организации возвращения россиян из-за границы во время пандемии коронавируса также рассказал, чье возвращение на родину сейчас более приоритетно.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», — сказал он.

По словам премьер-министра РФ, рейсы по вывозу граждан России из-за рубежа уже выполняются, «оперативным штабом утвержден план-график таких вылетов на ближайшую неделю».

Ранее 5-tv.ru писал, что власти рассказали правила вывоза россиян, застрявших за рубежом. По данным на 7 апреля, количество желающих вернуться на родину граждан РФ равно примерно 28,8 тысячи человек.