Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян
Премьер-министр РФ также рассказал, кто вернется на родину в первую очередь.
Фото: ТАСС / Астахов Дмитрий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности выделить дополнительные средства на вывоз россиян из-за границы. Об этом пишет ТАСС.
«На время, пока гражданин РФ остается за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели уже выделено 500 миллионов рублей. Надо будет — больше средств будет выделено», — утверждает глава кабмина.
Михаил Мишустин на совещании по вопросам организации возвращения россиян из-за границы во время пандемии коронавируса также рассказал, чье возвращение на родину сейчас более приоритетно.
«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из России в 2020 году», — сказал он.
По словам премьер-министра РФ, рейсы по вывозу граждан России из-за рубежа уже выполняются, «оперативным штабом утвержден план-график таких вылетов на ближайшую неделю».
Ранее 5-tv.ru писал, что власти рассказали правила вывоза россиян, застрявших за рубежом. По данным на 7 апреля, количество желающих вернуться на родину граждан РФ равно примерно 28,8 тысячи человек.
- 10 апр
- В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
- 10 апр
- Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
- 10 апр
- Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
- 10 апр
- «Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
- 10 апр
- За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек
- 10 апр
- Борис Джонсон переведен в обычную палату
- 10 апр
- Карантинный флешмоб: австралийцы фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки
- 10 апр
- Эксперты объяснили опасность фишинговых писем про коронавирус
- 10 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 апреля
- 10 апр
- «Плаксивая» погода поможет москвичам усидеть дома и соблюсти самоизоляцию
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?