Большинство стран-участниц достигло общей договоренности. Условия не устроили только Мексику.

Стали известны параметры новой сделки ОПЕК+

Фото: www.globallookpress.com /Gu Yue

Страны-участницы ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в мае — июне текущего года суммарно на десять миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет РИА Новости.

В оставшуюся часть года планируется суммарно сократить добычу нефти на восемь миллионов баррелей, что составляет 18% от уровня октября 2018 года. С начала 2021 года по апрель 2022 года страны хотят снизить добычу на шесть миллионов баррелей — это 14% от уровня октября 2018 года.

«На данном этапе производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки стран, не входящих в ОПЕК», — сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Однако для того, чтобы сделка ОПЕК+ вступила в силу нужно, чтобы ее положения поддержала Мексика, которая не согласилась с выдвинутыми требованиями. Переговоры с мексиканской стороной продолжатся 10 апреля в ходе заседания G20.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мексика обозначила объем снижения добычи нефти по соглашению ОПЕК+.

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