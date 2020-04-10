Бывший секретарь СНБО Украины ранее заявил, что оружие Незалежной способно «снести» мост в Крым за несколько минут.

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Фото, видео: YouTube @ Defense Express Channel, Адміністрація Президента України

В сети появилось видео испытаний крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун», разработанной на Украине. Ролик опубликован на YouTube.

На размещенных кадрах видно, как ракету запускают из наземной пусковой установки. Далее показано, как она осуществляет полет над морской акваторией и попадает в цель в виде сетки, натянутой на корабль. После этого в сетке остается небольшая прореха.

Противокорабельные ракеты Р-360 начали называть «угрозой» для Крымского моста после заявления бывшего секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Экс-сотрудник ведомства заявил, что ракеты якобы могут уничтожить мост за несколько минут.

Предыдущие испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» прошли в декабре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать» Москву и Петербург.

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