В сети появилось видео испытаний крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун», разработанной на Украине. Ролик опубликован на YouTube.

На размещенных кадрах видно, как ракету запускают из наземной пусковой установки. Далее показано, как она осуществляет полет над морской акваторией и попадает в цель в виде сетки, натянутой на корабль. После этого в сетке остается небольшая прореха.

Противокорабельные ракеты Р-360 начали называть «угрозой» для Крымского моста после заявления бывшего секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Экс-сотрудник ведомства заявил, что ракеты якобы могут уничтожить мост за несколько минут.

Предыдущие испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» прошли в декабре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать» Москву и Петербург.