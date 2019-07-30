Украинский генерал призвал создать ракеты, способны «достать» Москву и Петербург

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По словам Василия Богдана, после выхода России и США из ДРСМД ничто не мешает Незалежной обзавестись подобным оружием.

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Фото, видео : Volodymyr Strumkovskiy, Tarasov / www.globallookpress.com, dialog.ua

Украинский генерал призвал военно-политическое руководство страны озаботиться созданием ракет средней дальности, способных долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. О необходимости создания Украиной такого оружия для устрашения России заявил интернет-порталу «Обозреватель» ветеран Службы внешней разведки Незалежной Василий Богдан.

По его словам, возможность работать в этом направлении открылась после того, как Россия и США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть Российской Федерации, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — цитирует издание бывшего разведчика.

При этом, по мнению Богдана, Киеву стоит рассчитывать в этом вопросе на помощь «союзников и партнеров по проукраинской коалиции».

К слову, эта идея на Украине не нова. Год назад с предолжением наладить в Незалежной производство ракет, способных «долететь до Москвы и Санкт-Петербурга» выступал генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что модернизированные украинские ракеты «Нептун» и зенитно-ракетные комплексы С-125 якобы способны «снести» Крымский мост за несколько минут и российские корабли вместе с ним.

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