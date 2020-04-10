В СК рассказали о ходе расследования крушения польского самолета Ту-154М под Смоленском
Польский президентский самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.
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Фото, видео: Imago-Images/ИТАР-ТАСС, СК РФ
В Следственном комитете РФ рассказали о том, как продолжается расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы, которая произошла в 2010 года. Под Смоленском разбился польский президентский самолет Ту-154М.
Согласно данным следствия, при сложных метеорологических условиях командир экипажа самолета должен был уйти на запасной аэродром, однако не сделал этого. Присутствовали также и другие ошибочные действия экипажа. Пилоты продолжили заходить на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировали на систему раннего предупреждения приближения земли. Это и привело к трагедии.
Столкновение самолета с деревом произошло на высоте около 11 метров. В результате оторвалось крыло воздушного судна. Лайнер начал вращаться и через несколько секунд перевернувшись рухнул на землю.
Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла подтверждения. Доводы зарубежных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши.
Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского воздушного судна, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.
«Изъятые в ходе осмотра места происшествия фрагменты польского самолета осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу», — отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Российские следователи в рамках расследования уголовного дела не раз оказывали содействие компетентным органам Польши в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Сотрудники СК РФ предоставляли польской стороне доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, которые хранятся на аэродроме Смоленск-Северный.
Совместные осмотры проводились сотрудниками Главного следственного управления, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и представителями Национальной прокуратуры Польши с применением фото- и видеосъемки. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством. Всего СК РФ было исполнено более 40 запросов польской стороны.
Воздушное судно с президентом Польши Лехом Качиньским на борту потерпело крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.
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