Эксперты полагают, что для работы из дома россиянам не нужны брюки, а без верхней части костюма не обойтись.

Без штанов, но в топе. Как изменился спрос на одежду на карантине?

Фото: www.globallookpress.com © David Ryle

Продажи рубашек, футболок и топов выросли в пять раз в период изоляции из-за пандемии коронавируса. В то время как брюки в онлайн-торговле остались не востребованными. Об этом рассказала РИА Новости сооснователь бюро экспертного сопровождения бизнеса «Два сэнсея» София Фридман.

По ее словам, люди заказывают предметы гардероба для телеконференций в условиях самоизоляции.

«Никто не может никуда выйти на телеконференциях — рубашки, топы, футболки — все продается, практически на 400% вырос спрос. А штаны никому не нужны, там минус 20%. Возможно, если кто-то из нас встанет, вы там без штанов на самом деле», — отметила Фридман в ходе телеконференции.

Кроме того, по ее словам, наблюдается рост продаж в секторе косметики. Эксперт связывает это с тем, что в то время как все салоны красоты и парикмахерские закрыты, женщины постепенно переходят на косметические процедуры в домашних условиях. Для этого массово скупают наборы доя маникюра, гелевые лампы и другие средства по уходу за собой.

С 28 марта по 5 апреля в России была объявлена нерабочая неделя в связи с распространением коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин продлил режим изоляции граждан до 30 апреля включительно. На это время в стране большинство россиян переведено на дистанционную работу, не работают рестораны, кафе, кинотеатры, музеи, салоны красоты и маникюра, парикмахерские и другие предприятия, связанные с высоким количеством контактов между людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге местные власти расширили перечень бизнеса, которому окажут поддержку. Ее получат также парикмахерские, салоны красоты, химчистки, фитнес-центры, если будут соблюдать условия изоляции и сохранять заработную плату сотрудникам. Эта мера потребовалась, так как в условиях карантина официальные салоны красоты несут убытки, в то время как надомные работники бьюти-индустрии переманивают у них клиентов.

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