От обиды коллеги сдают друг друга полиции.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербурге местные власти расширили перечень бизнеса, которому окажут поддержку. Льготы по налогам получат парикмахерские, салоны красоты, химчистки, фитнес-центры. Если сохранят зарплату сотрудникам, не ниже регионального МРОТ в 19 тысяч рублей и, естественно, будут соблюдать изоляцию.

В Петербурге примерно 200 000 человек работают в бьюти-индустрии, конкуренция большая. И пока официалы терпят, «надомники» переманивают клиентов. Обиженные сдают коллег полиции.

«Известия» получили доступ в секретные чаты работников «индустрии красоты». О битве салонов во время карантина расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кабмин упростил порядок регистрации безработных.

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Тема:
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