В Петербурге местные власти расширили перечень бизнеса, которому окажут поддержку. Льготы по налогам получат парикмахерские, салоны красоты, химчистки, фитнес-центры. Если сохранят зарплату сотрудникам, не ниже регионального МРОТ в 19 тысяч рублей и, естественно, будут соблюдать изоляцию.

В Петербурге примерно 200 000 человек работают в бьюти-индустрии, конкуренция большая. И пока официалы терпят, «надомники» переманивают клиентов. Обиженные сдают коллег полиции.

«Известия» получили доступ в секретные чаты работников «индустрии красоты». О битве салонов во время карантина расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кабмин упростил порядок регистрации безработных.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112