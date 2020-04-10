Битва салонов: пока «официалы» на самоизоляции, «надомники» переманивают клиентов
От обиды коллеги сдают друг друга полиции.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В Петербурге местные власти расширили перечень бизнеса, которому окажут поддержку. Льготы по налогам получат парикмахерские, салоны красоты, химчистки, фитнес-центры. Если сохранят зарплату сотрудникам, не ниже регионального МРОТ в 19 тысяч рублей и, естественно, будут соблюдать изоляцию.
В Петербурге примерно 200 000 человек работают в бьюти-индустрии, конкуренция большая. И пока официалы терпят, «надомники» переманивают клиентов. Обиженные сдают коллег полиции.
«Известия» получили доступ в секретные чаты работников «индустрии красоты». О битве салонов во время карантина расскажет Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кабмин упростил порядок регистрации безработных.
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