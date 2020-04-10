Помощница Сергея Зверева прокомментировала обвинение стилиста в похищении сына бездомной
Представительница шоумена рассказала, что такие новости преследуют звезду каждую весну и осень.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Проявлением весеннего обострения назвали обвинения в адрес Сергея Зверева в причастности к похищению юноши в Москве представители стилиста. Как сообщила 5-tv.ru помощница Зверева Светлана, такие новости с завидной регулярностью появляются в медийном пространстве каждую весну и осень.
«Это все клевета, бред, весеннее обострение. Для нас это обычная ситуация: как наступает весна или осень, у людей начинается обострение психических болезней. Приезжают фанатки, сторожат, придумывают немыслимые истории, хотят отпиариться за звездном имени, поэтому это просто полный бред и клевета», — заявила Светлана.
По ее словам, из-за истории о пропаже молодого человека в столице к ним никто из правоохранителей не обращался. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столичную полицию обратилась женщина, связавшее пропажу своего 27-летнего сына с известным стилистом Сергеем Зверевым. Заявительница утверждала, что он вместе с каким-то бизнесменом покушаются на «ресурсы здоровья» ее отпрыска.
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